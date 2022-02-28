Зеленский попросил Европу принять Украину в ЕС по спецпроцедуре

Зеленский считает, что Украина это заслужила

Зеленский обратился к Европе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении на странице в Facebook призвал принять Украину в состав Европейского Союза.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам, что они рядом с нами, но наша цель – быть вместе со всеми европейцами. И, главное, быть на равных. Уверен, что это справедливо, мы на это заслужили", – сказал Зеленский.

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Вступление Украины в ЕС

28 февраля в ЕС подтвердили, что хотят принять Украину в Союз, однако не уточнили, выполнят ли требование президента о быстром присоединении нашей страны.

Накануне президент Украины призвал лидеров ЕС – участников чрезвычайного заседания Европейского совета остановить российского агрессора. Часть требований президента уже начали выполнять. В частности, Зеленский призвал ЕС отключить РФ от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь украинской армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН.

26 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна вступить в ЕС в ускоренном режиме. Также страна должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции. По словам президента Польши, статус кандидата должен быть предоставлен немедленно.

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23 февраля парламент Эстонии принял заявление о необходимости предоставить Украине дорожную карту для получения статуса кандидата в члены ЕС и членства в НАТО. Решение поддержали 72 депутата из 101, против и воздержавшихся не было. Эстонские депутаты жестко осудили агрессию РФ, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов.

22 февраля Украина обратилась к Европе за планом членства в ЕС. Глава МИД Украины назвал это лучшим стратегическим решением.