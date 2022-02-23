Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Эстония поддержала вступление Украины в ЕС и НАТО: текст заявления

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 23:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Парламент страны жестко осудил агрессию РФ против Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Парламент Эстонии 23 февраля принял заявление о необходимости предоставить Украине дорожную карту для получения статуса кандидата в члены ЕС и членства в НАТО. Данное решение поддержали 72 депутата из 101, против и воздержавшихся не было.

"Парламент призывает государства-члены дать Украине статус государства-кандидата Европейского союза и дорожную карту для получения членства в НАТО", – говорится в заявлении.

Эстония также "призывает правительства и парламенты всех стран отчетливо осудить агрессию Российской Федерации и незамедлительно поддержать введение широкомасштабных санкций в отношении агрессора".

Реклама

В заявлении говорится, что государства по всему миру должны поддержать экономику Украины и решительно увеличить помощь с вооружением, "так как Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации".

Эстонские депутаты жестко осудили агрессию РФ, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов.

"Парламент осуждает нарушение основополагающих принципов ООН со стороны Российской Федерации. Угрожая силой, Российская Федерация грубо нарушает суверенитет Украины и, применяя силу, нарушает ее территориальную целостность", – отмечается в документе.

Путин боится вступления Украины в НАТО

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля во время обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в НАТО и развертывание там объектов альянса – это дело времени.

Реклама

"Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешенный. Это – дело времени", – сказал он.

Как заявил президент РФ, планы Украины вступить в НАТО – это прямая угроза безопасности России.

По его словам, "самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".

Обострение конфликта с Россией

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим".

Реклама

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал предложение президенту о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве военкоматы охотятся на призывников-уклонистов? Мы проверили слухи Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная На Донбассе боевики обстреляли детсад и дома – пострадала женщина (фото, видео) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

179 905

заболело за неделю в Украине

-20%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять