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Естонія підтримала вступ України до ЄС та НАТО: текст заяви

Павло Заяць Павло Заяць
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23 лютого, 23:02
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Парламент країни жорстко засудив агресію РФ проти України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент Естонії 23 лютого ухвалив заяву про необхідність надати Україні дорожню карту для набуття статусу кандидата в члени ЄС та членства в НАТО. Дане рішення підтримали 72 депутати зі 101, проти та тих, хто утримався, не було.

"Парламент закликає держави-члени надати Україні статус держави-кандидата Європейського союзу та дорожню карту для набуття членства в НАТО", – говориться у заяві.

Естонія також "закликає уряди та парламенти всіх країн чітко засудити агресію Російської Федерації та негайно підтримати запровадження широкомасштабних санкцій щодо агресора".

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У заяві йдеться, що держави по всьому світу мають підтримати економіку України та рішуче збільшити допомогу з озброєнням, "оскільки Україна стала жертвою неспровокованої агресії з боку Російської Федерації".

Естонські депутати жорстко засудили агресію РФ, введення військ в Україну та незаконне визнання окупованих регіонів.

"Парламент засуджує порушення основоположних принципів ООН з боку Російської Федерації. Погрожуючи силою, Російська Федерація грубо порушує суверенітет України і, застосовуючи силу, порушує її територіальну цілісність", – наголошується в документі.

Путін боїться вступу України до НАТО

Президент РФ Володимир Путін 22 лютого під час звернення до росіян заявив, що вступ України до НАТО та розгортання там об'єктів альянсу – це справа часу.

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"Вступ України до НАТО і подальше розгортання тут об'єктів Північноатлантичного альянсу – питання вирішене наперед. Це – справа часу", – сказав він.

Як заявив президент РФ, плани України вступити до НАТО – це пряма загроза безпеці Росії.

За його словами, "найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішня київська влада сама відмовилася від вступу до НАТО і дотримувалася б нейтралітету".

Загострення конфлікту з Росією

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим".

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Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав пропозицію президенту про розрив дипломатичних відносин із Росією.

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