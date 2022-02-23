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СЬОГОДНІ Новини України

Маріонетки Путіна у "ЛДНР" озвучили ультиматум Збройним силам України

Павло Заяць Павло Заяць
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23 лютого, 20:58
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Бойовики просять ЗСУ "відступити з Донецької та Луганської областей", явно забувши, що самі мають забратися з самозахопленої території України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що Збройні сили України мають добровільно залишити нібито "їхню" територію та вивезти свою зброю.

Як заявив Пушилін в ефірі YouTube-каналу "Соловьев Live", "зараз Мінських угод немає, "ДНР" та "ЛНР" є визнаними".

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"Зараз стоїть питання, що робити з тим накопиченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, озброєні формування України. Вони мають добровільно залишити? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", – заявив ватажок "ДНР".

Путін перекинув на Донбас танки

Росія перекидає військових та танки на схід України після указу президента РФ Володимира Путіна про визнання псевдореспублік "ЛДНР". Цю інформацію підтвердили CNN джерела у розвідці США.

Повідомляється, що додаткові російські війська справді перетнули кордон із Донбасом після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про розміщення "миротворців" на сході України.

За словами високопоставленого американського чиновника, знайомого з останніми розвідданими, Росія розгорнула від однієї до двох батальйонних тактичних груп, кожна з яких налічує близько 800 військовослужбовців.

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Кремль готує Україні ультиматум?

Президент Росії Володимир Путін може висунути Україні ультиматум – у найкоротший термін вивести війська з Донбасу. Про це заявила народна депутатка України від "Батьківщини" Олена Шкрум.

"Існує ймовірність, як я писала давно публічно, що Путін сьогодні/завтра/післязавтра висуне ультиматум за 72 години нам відвести війська з Донецької та Луганської областей – ми цього, звичайно, не зробимо. Тоді можуть розпочатися військові дії на сході. Як і в 2014 та 2015 році", – зазначила Шкрум.

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