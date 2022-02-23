"Зеленського вже попередили": у США озвучено нову дату вторгнення Росії

Путін не зможе довго тримати велике угруповання військ у польових умовах

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Адміністрація президента США Джо Байдена попередила президента України Володимира Зеленського, що Росія, за даними американської розвідки, готується провести повномасштабне вторгнення протягом наступних 48 годин.

Про це повідомило видання Newsweek з посиланням на анонімних представників розвідки США.

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"Президент України був попереджений, що Росія, швидше за все, почне вторгнення протягом 48 годин, спираючись на дані розвідки США", – повідомив Newsweek американський чиновник.

Джерело також розповіло виданню, що вранці 23 лютого Росія порушила повітряний простір України, здійснивши нетривалий політ, можливо, розвідувальним літаком.

Джерело, близьке до адміністрації Зеленського, також підтвердило, що таке попередження було отримано, але відзначило, що це вже втретє за місяць, коли Київ закликали готуватися до невідворотної широкомасштабної військової операції президента РФ Володимира Путіна.

"Звичайно, це можливо. Путін не може далі тримати так багато військ у польових умовах", – сказав співрозмовник.

За словами представника американської розвідки, оцінка Пентагону включає російські авіаудари, крилаті ракети та наземне вторгнення.

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Інформацію підтвердив другий представник американської розвідки, який наголосив на комплексному характері військової операції Росії. Чиновник повідомив, що вторгнення може включати не лише наступ з Донбасу, але й великий наступ на Київ від північного кордону з Білоруссю, де російські війська нещодавно провели спільні навчання зі своїм союзником.

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