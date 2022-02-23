"Зеленского уже предупредили": в США озвучена новая дата вторжения России

Путин не сможет долго держать большую группировку войск в полевых условиях

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Администрация президента США Джо Байдена предупредила президента Украины Владимира Зеленского, что Россия, по данным американской разведки, готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.

Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на анонимных представителей разведки США.

Реклама

"Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов, основываясь на данных разведки США", – сообщил Newsweek американский чиновник.

Источник также рассказал изданию, что утром 23 февраля Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет, возможно, разведывательным самолетом.

Источник, близкий к администрации Зеленского, также подтвердил, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киев призвали готовиться к неотвратимой широкомасштабной военной операции президента РФ Владимира Путина.

"Конечно, это возможно. Путин не может дольше держать так много войск в полевых условиях", – сказал собеседник издания.

По словам представителя американской разведки, оценка Пентагона включает российские авиаудары, крылатые ракеты и наземное вторжение.

Реклама

Информацию подтвердил второй представитель американской разведки, который подчеркнул комплексный характер военной операции России. Чиновник сообщил, что вторжение может включать в себя не только наступление с Донбасса, но и крупное наступление на Киев от северной границы с Беларусью, где российские войска недавно провели совместные учения со своим союзником.