Закрыть наглухо границу с Россией – новый проект закона в Раде

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В Верховной Раде зарегистрировано обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно прекращения транспортного сообщения с Россией и Беларусью, а также закрытия границ с этими странами.
Дополняется...
В Верховной Раде зарегистрировано обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно прекращения транспортного сообщения с Россией и Беларусью, а также закрытия границ с этими странами.
Дополняется...
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