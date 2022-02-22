Закрыть наглухо границу с Россией – новый проект закона в Раде

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В Верховной Раде зарегистрировано обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно прекращения транспортного сообщения с Россией и Беларусью, а также закрытия границ с этими странами.

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