Закрити наглухо кордон із Росією – новий проект постанови в Раді

Нардепи можуть звернутися до Володимира Зеленського з двох ключових питань

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зареєстроване звернення до президента України Володимира Зеленського щодо закриття кордонів із Росією та Білоруссю, а також припинення транспортного сполучення з РФ.

Автором відповідного проєкту постанови стала позафракційна народна депутатка, членкиня ВО "Свобода" Оксана Савчук.

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Документ передбачає звернення до Зеленського з двох питань:

внести до Верховної Ради України подання про оголошення військового стану на території Донецької та Луганської областей;

вжити заходів реагування щодо припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією та закриття державного кордону з Білоруссю та РФ.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".

Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з визнанням Росією псевдореспублік "ЛДНР".

Зокрема, президент розповів, що він видав указ про призов резервістів у особливий період.

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Також він заявив про запуск "програми економічного патріотизму".