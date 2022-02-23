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Зеленский призвал Запад окончательно "похоронить" трубу Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 15:38
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Будущее европейской безопасности решается в Украине, отметил президент
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал новые санкции, введенные Западом против России за признание так называемых "республик ЛДНР". Он выразил надежду, что санкции смогут окончательно остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Как заявил президент Украины на брифинге 23 февраля, "ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным, жестким".

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"Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения насчет введения новых санкций против РФ, которые были одобрены Европейским Союзом, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность решения Германии остановить сертификацию "Северного потока-2".

"Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, уже использующимся против Украины, против всей Европы", – сказал президент.

Зеленский также заявил, что будущее европейской безопасности сейчас решается в Украине. По его словам, Украина скоординировала с союзниками усилия с целью противодействия агрессии России.

Санкции против России из-за "ЛДНР"

Президент США Джо Байден 22 февраля объявил о введении санкций против суверенного долга России. США также внесли ЦБ, Минфин, ФНБ РФ в специальный список, на который распространен ряд ограничений.

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22 февраля Великобритания ввела персональные санкции против приближенных к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также против пяти российских банков. Такие действия стали ответом на признание псевдореспублик "ЛДНР".

Германия, в свою очередь, остановила сертификацию "Северного потока – 2", США ввели санкции против двух российских банков, суверенного долга России и российских элит.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС за признание сепаратистских формирований на украинском Донбассе окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Санкции ЕС в отношении России включают в себя ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам. Брюссель запретил своему бизнесу поддерживать любые отношения с "ЛДНР".

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