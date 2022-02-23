Зеленский призвал Запад окончательно "похоронить" трубу Путина

Будущее европейской безопасности решается в Украине, отметил президент

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал новые санкции, введенные Западом против России за признание так называемых "республик ЛДНР". Он выразил надежду, что санкции смогут окончательно остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Как заявил президент Украины на брифинге 23 февраля, "ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным, жестким".

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"Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения насчет введения новых санкций против РФ, которые были одобрены Европейским Союзом, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления", – подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность решения Германии остановить сертификацию "Северного потока-2".

"Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, уже использующимся против Украины, против всей Европы", – сказал президент.

Зеленский также заявил, что будущее европейской безопасности сейчас решается в Украине. По его словам, Украина скоординировала с союзниками усилия с целью противодействия агрессии России.

Санкции против России из-за "ЛДНР"

Президент США Джо Байден 22 февраля объявил о введении санкций против суверенного долга России. США также внесли ЦБ, Минфин, ФНБ РФ в специальный список, на который распространен ряд ограничений.

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22 февраля Великобритания ввела персональные санкции против приближенных к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также против пяти российских банков. Такие действия стали ответом на признание псевдореспублик "ЛДНР".

Германия, в свою очередь, остановила сертификацию "Северного потока – 2", США ввели санкции против двух российских банков, суверенного долга России и российских элит.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС за признание сепаратистских формирований на украинском Донбассе окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Санкции ЕС в отношении России включают в себя ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам. Брюссель запретил своему бизнесу поддерживать любые отношения с "ЛДНР".