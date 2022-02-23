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Зеленський закликав Захід остаточно "поховати" трубу Путіна

Павло Заяць Павло Заяць
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23 лютого, 15:38
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Майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні, наголосив президент
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Президент України Володимир Зеленський привітав нові санкції, запроваджені Заходом проти Росії за визнання так званих "республік ЛДНР". Він висловив сподівання, що санкції зможуть остаточно зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Як заявив президент України на брифінгу 23 лютого, "відповідь міжнародної спільноти на цей черговий злочин має бути рішучою, невідкладною, жорсткою".

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"Україна вітає прийняті вчора та позавчора рішення щодо введення нових санкцій проти РФ, які були схвалені Європейським Союзом, США, Канадою, Великобританією. Чекаємо на подальші кроки щодо посилення санкційного тиску", – підкреслив він.

Зеленський також наголосив на важливості рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

"Воно має стати незворотнім і повністю зупинити цей проєкт, який є зброєю, яка вже використовується проти України, проти всієї Європи", – сказав президент.

Зеленський також заявив, що майбутнє європейської безпеки наразі вирішується в Україні. За його словами, Україна скоординувала із союзниками зусилля з метою протидії агресії Росії.

Санкції проти Росії через "ЛДНР"

Президент США Джо Байден 22 лютого оголосив про запровадження санкцій проти суверенного боргу Росії та російських еліт. США також внесли ЦБ, Мінфін, ФНБ РФ до спеціального списку, яким поширено низку обмежень.

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22 лютого Великобританія запровадила персональні санкції проти наближених до Путіна бізнесменів Геннадія Тимченка та братів Аркадія та Бориса Ротенбергів, а також проти п'яти російських банків. Такі дії стали відповіддю на визнання псевдореспублік "ЛДНР".

Німеччина, у свою чергу, зупинила сертифікацію "Північного потоку – 2".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями ЄС за визнання сепаратистських формувань на українському Донбасі опиняться 351 депутат Держдуми та ще 27 фізосіб та юросіб. Санкції ЄС щодо Росії включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку та сервісів. Брюссель заборонив своєму бізнесу підтримувати будь-які стосунки з "ЛДНР".

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