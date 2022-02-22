Байден заявил о первом пакете санкций против России

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет санкций против Россиии из-за ее политики по Украине.

"Я хочу объявить о первом пакете санкций в ответ на действия России. Это тесно скоординированно с нашими союзниками. Мы будем проводить эскалацию, если Россия проводит эскалацию. Полностью заблокированы два российских банка. Санкции против суверенного долга России – это значит, что Россия не сможет заимствовать на рынках, торговать облигациями. С завтрашнего дня мы вводим санкции против элит России и их семей. Они участвуют в коррупционной политике и должны тоже страдать", – заявил президент США на брифинге 22 февраля.