Родственники платили за пытки. В Ивано-Франковске силой держали людей в центрах реабилитации (видео)

В Ивано-Франковске разоблачили четыре так называемых реабилитационных центра. Там незаконно удерживали около полусотни пациентов. Их избивали и пытали, а родственники за такой курс реабилитации от алко- и наркозависимости – платили от 7 до 10 тысяч гривен.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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О согласии на лечение вообще речь не шла – несчастных просто похищали. Близким исправно отчитывались о лечении и условиях содержания, которые и близко не походили на правду.

Правоохранители разоблачили злоумышленников

В двух реабилитационных центрах провели обыски. Часть пострадавших уже написали заявления в полицию. Организаторов заведений, четырех местных жителей, задержали.

"Людей всех возрастов, от 18 до 65 лет, содержали в данных реабилитационных центрах против их воли. Родственники платить за содержание от 7 до 10 тысяч за то, что их родителям, детям предоставляли так называемое лечение от алкоголя и наркозависимости, которое фактически не оказывали", – сообщил в комментарии "Сегодня" начальник миграционной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области Юрий Довган.

Какое наказание предусмотрено

Следователи задержали четырех подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за совершение преступления согласно ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека организованной преступной группой) Уголовного кодекса Украины.

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За такое преступление можно оказаться в тюрьме на срок от пяти до десяти лет. Вскоре следователи сообщат задержанным о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

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