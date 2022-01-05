Роспуск правительства в Казахстане и смерть семьи под Одессой — главные новости за ночь

В Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, в под Одессой нашли мертвыми 5 человек, среди которых есть дети/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Президент Казахстана Токаев распустил правительство и назначил и. о. премьер-министра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство. Это произошло после массовых протестов в стране. На некоторые должности уже успели назначить новых людей.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства 5 января/Фото: egemen.kz, коллаж: "Сегодня"

В Запорожской области массово увольняются полицейские? Мы проверили слухи

В полиции Токмакского отделения отреагировали на массовое увольнение правоохранителей. Ранее нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык сообщала, что в один день написали рапорт 30 копов, а это 95% личного состава.

В полиции отметили, что рапортов от подчиненных не было/Коллаж: "Сегодня"

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Под Одессой в доме обнаружили мертвыми пять человек, среди них — трое детей

В Одесской области в дачном доме обнаружили тела пятерых человек. Среди умерших — трое малолетних детей. Предварительная причина смерти семьи — удушение угарным газом от топливного генератора.

Тела умерших направили на судебно-медицинскую экспертизу/Коллаж: "Сегодня"

Церемония "Грэмми" снова под угрозой срыва из-за коронавируса

Церемонию награждения "Грэмми" опять могут отменить из-за распространения штамма "Омикрон". Новость стала неожиданной, ведь не так давно были объявлены претенденты на престижную награду.

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