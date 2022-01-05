Розпуск уряду в Казахстані та смерть сім'ї під Одесою — головні новини за ніч

У Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв ухвалив відставку уряду, в під Одесою знайшли мертвими 5 осіб, серед яких є діти/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Президент Казахстану Токаєв розпустив уряд та призначив в. о. прем'єр-міністра
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Це сталося після масових протестів в країні. На деякі посади вже встигли призначити нових людей.
На Запоріжжі масово звільняються поліцейські? Ми перевірили чутки
У поліції Токмацького відділення відреагували на масове звільнення правоохоронців. Раніше нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик повідомляла, що за один день написали рапорт 30 копів, а це 95% особового складу.
Під Одесою в будинку виявили мертвими п'ятеро людей, серед них — троє дітей
На Одещині в дачному будинку виявили тіла п'ятьох людей. Серед померлих – троє малолітніх дітей. Попередня причина смерті сім'ї – удушення чадним газом від паливного генератора.
Церемонія "Греммі" знову під загрозою зриву через коронавірус
Церемонію нагородження "Греммі" знову можуть скасувати через поширення штаму "Омікрон". Новина стала несподіваною, адже недавно були оголошені претенденти на престижну нагороду.