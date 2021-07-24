России больше не верят. В "Нафтогазе" ответили на предложение РФ о транзите газа

Украина не согласится на предложение сохранить транзит через страну в обмен на невыгодные закупки российского газа. Поскольку гарантии России для Украины уже ничего не значат, а цена за газ сильно завышена.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире канала "Украина 24".

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа. На это Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".

Витренко объяснил, что заявлением РФ фактически показала желание того, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Однако россияне настаивают, как и было всегда, чтобы "мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной".

"Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", – сказал он.

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Также Витренко напомнил, что любые обещания России ничего не значат для Украины после того, как РФ "забыла" о Будапештском меморандуме, где РФ выступала гарантом безопасности Украины.

"Нам Будапештский меморандум – 2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину", – подытожил Витренко.

Напомним, Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. По его словам, соглашение о СП-2 вызвало много вопросов.

В России уже заявили, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.