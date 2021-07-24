Росії більше не вірять. У "Нафтогазі" відповіли на пропозицію РФ про транзит газу

Україна не погодиться на пропозицію зберегти транзит через країну в обмін на невигідні закупівлі російського газу. Гарантії Росії для України вже нічого не значать, а ціна за газ значно завищена.

Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі каналу "Україна 24".

Глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну за додаткової закупівлі російського газу. На це Вітренко сказав, що Україна не прийме "такі дискримінаційні пропозиції".

Вітренко пояснив, що заявою РФ фактично показала бажання того, щоб Україна безпосередньо домовлялася з Росією. Однак росіяни наполягають, як і було завжди, щоб "ми купували багато російського газу за ціною, яка значно вища за ринкову".

"Ось таке продовження транзиту, коли Україна ще повинна доплачувати Росії, нам не потрібно. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші до держбюджету. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть у Росію, нам не потрібні", – сказав він.

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Також Вітренко нагадав, що будь-які обіцянки Росії нічого не значать для України після того, як РФ "забула" про Будапештський меморандум, де РФ виступала гарантом безпеки України.

"Нам Будапештський меморандум – 2 не потрібен. Ми не можемо вірити жодним гарантіям Росії після того, як вони всі гарантії... дуже цинічним способом про них просто забули, вчинили військове вторгнення в Україну", – підсумував Вітренко.

Нагадаємо, Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" і офіційно ініціює консультації з європейцями. За його словами, угода про СП-2 викликала багато запитань.

У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати глави держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.