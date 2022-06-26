"Россия — это болезнь": Линкявичус жестко высказался о ракетных ударах по Киеву

Линас Линкявичус прокомментировал удар России по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

С Россией нельзя идти на компромиссы, ее нужно жестко блокировать. Это стало в очередной раз понятно после ракетных ударов РФ по Киеву. Об этом написал экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

"Сегодня российские ракеты попали в жилые дома в центре Киева. "Послание" и напоминание о саммите G7 в замке Эльмау в Германии. Россия сегодня — это болезнь, и к ней нужно относиться соответственно. Никаких компромиссов и переговоров. Просто блокируйте все, пока военная машина не выдохнется", — заявил он.

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Атака на Киев

Утром 26 июня Россия обстреляла Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской (метро Лукьяновская).

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что это была преднамеренная эскалация со стороны РФ, чтобы надавить на страны G7 накануне саммита.