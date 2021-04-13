Россия готовится к наступлению? В Польше сделали тревожное заявление

В МИД Польши рассказали, что светит России в случае нападения на Украину

Действия России на Донбассе и вблизи украинской границы создают впечатление, что она готовится к наступлению на Украину. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает РБК-Украина.

По его словам, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

Яблонский призывает Запад принять жесткие меры в отношении России в случае новой агрессии против Украины, в частности, он намекает на более тяжелые для РФ санкции. Он считает, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не перестает нарушать международное право.

Реклама

Читайте также: Ждать войны? Россия грозится защитить русскоязычных на Донбассе

"Мы надеемся, что если Россия не откажется от этого (агрессивных действий. – Ред.), то, как Запад, будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России", – сказал польский дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили российскую угрозу. Было отмечено, что Польша будет добиваться усиления международного давления на Россию.

Видео: Сегодня