Россия готовится к наступлению? В Польше сделали тревожное заявление

Действия России на Донбассе и вблизи украинской границы создают впечатление, что она готовится к наступлению на Украину. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает РБК-Украина.
По его словам, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".
Яблонский призывает Запад принять жесткие меры в отношении России в случае новой агрессии против Украины, в частности, он намекает на более тяжелые для РФ санкции. Он считает, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не перестает нарушать международное право.
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"Мы надеемся, что если Россия не откажется от этого (агрессивных действий. – Ред.), то, как Запад, будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России", – сказал польский дипломат.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили российскую угрозу. Было отмечено, что Польша будет добиваться усиления международного давления на Россию.
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