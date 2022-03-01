Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле мирных жителей Украины – Bellingcat

Россия использует кассетное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использует кассетные боеприпасы во время обстрела жилых кварталов в Украине. Их выпускает враг с первых дней войны возле учебных заведений и больниц.

Об этом свидетельствуют данные расследователей Bellingcat.

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Чем опасны кассетные боеприпасы?

Кассетные боеприпасы – это вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой территории, из-за чего увеличиваются и потери, и ущерб.

Из-за огромного вреда, причиняемого кассетным боеприпасом, их критикуют: они потенциально опасны для мирного населения, а также вызывают долгосрочные последствия, ведь не все суббоеприпасы взрываются сразу после применения.

Более сотни стран согласились запретить использование кассетных боеприпасов, подписав Конвенцию. Однако ни Россия, ни Украина, у которых есть кассетные боеприпасы, не присоединились к ней.

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И сейчас РФ продолжает использовать эти боеприпасы начиная с 2014 года в Украине, а также в Сирии.

Такие боеприпасы Россия начала применять после широкомасштабного вторжения в Украину. Использует их в жилых кварталах против мирных жителей.

Где Россия использовала кассетные боеприпасы в Украине

В последние дни фотографии и видео в социальных сетях позволили Bellingcat, а также другим исследователям конфликта и расследователям открытых источников геолокировать места применения нескольких кассетных боеприпасов в жилых районах на территории Украины.

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Их применение подтвердили в Харькове, а также при обстреле детского сада в Ахтырке.

Подтверждение использования кассетных боеприпасов. Фото: Bellingcat

Как известно, сайт журналистских расследований Bellingcat специализируется на фактчекинге и разведке открытых источников, собирает доказательства о военных преступлениях против мирных жителей на территории Украины.

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