Россия изменила тактику — война на уничтожение

В Офисе президента раскрыли тактику врага / Коллаж "Сегодня"
Россия наносит удары по украинским городам, чтобы напугать население и вызвать массовую панику. Это одно из ключевых проявлений новой тактики войны РФ.
Об этом на официальной страничке в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он также добавил, что цель государства-оккупанта — добиться массовых жертв и стереть историческую память с улиц украинских городов.
Твитт Михаила Подоляка / Скриншот
Это сообщение Подоляк оставил на двух языках – русском и английском.