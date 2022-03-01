Росія змінила тактику – війна на знищення

У Офісі президента розкрили тактику ворога / Колаж "Сьогодні"

Росія завдає ударів по українських містах, щоб налякати населення та викликати масову паніку. Це один із ключових проявів нової тактики війни РФ.

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Про це на офіційній сторінці у Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він також додав, що мета держави-окупанта — добитися масових жертв та стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст.

Твіт Михайла Подоляка / Скріншот

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Це повідомлення Подоляк залишив двома мовами – російською та англійською.