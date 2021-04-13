Россия не должна вмешиваться – Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Никто не может вмешиваться во вступление Украины в альянс. Только страна будет решать, что готова к членству.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По его словам, "это зависит от Украины, когда она решит, что готова к членству в НАТО. Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс".

"Это суверенное право нации – обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет, это очень важный принцип", – заявил генсек.

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Он отметил, что РФ сейчас пытается вводить сферы влияния и решать, что могут делать ее соседи. А также добавил, что "Украина должна сама решать свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли стандарты".

"Мы поддерживаем Украину на пути реформ, это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции. И мы отклоняем ту идею, что Россия заявляет о праве вето на суверенные правы государства решать, какую именно защиту они выбирают", – сказал Столтенберг.

Ранее мы писали, что по словам генсека НАТО Североатлантический Альянс никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Напомним, мы писали, какие государства уже поддержали наше членство в Альянсе.