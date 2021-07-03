Наплевали на SOS. В ГУР Минобороны рассказали, как на самом деле РФ "помогла" украинскому судну в беде

Российские корабли не приближались к украинскому судну и не хотели помочь – это информационный вброс России

По данным Главного управления разведки, корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS", которое подавало украинское рыболовное судно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну "ОД-2592", которое ночью, 3 июля, потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксирувалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт Очакова.

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"При этом, названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS"", – подытожили в министерстве.

Напомним, в Черном море затонуло судно с украинским экипажем.

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