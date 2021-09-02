Россия отказала ОБСЕ в допуске на пункты пропуска на Донбассе: что задумали

Наблюдатели ОБСЕ несколько лет контролировали грузы из России / Фото ОБСЕ

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в четверг, 2 сентября, делегация России огласила решение президента РФ Владимира Путина не поддерживать продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска рядом с госграницей Украины "Гуково" и "Донецк". Таким образом, после 30 сентября 2021 года захваченная боевикам часть украинской границы останется без международного контроля.

Об этом сообщается на телеграм-канале делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Реализация этого намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией", – говорится в заявлении ТКГ.

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По мнению украинской делегации, такое решение означает лишь одно – Москва продолжит поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях.