Россия отказала ОБСЕ в допуске на пункты пропуска на Донбассе: что задумали

Наблюдатели ОБСЕ несколько лет контролировали грузы из России / Фото ОБСЕ
Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в четверг, 2 сентября, делегация России огласила решение президента РФ Владимира Путина не поддерживать продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска рядом с госграницей Украины "Гуково" и "Донецк". Таким образом, после 30 сентября 2021 года захваченная боевикам часть украинской границы останется без международного контроля.
Об этом сообщается на телеграм-канале делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Реализация этого намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией", – говорится в заявлении ТКГ.
По мнению украинской делегации, такое решение означает лишь одно – Москва продолжит поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях.
- Напомним, миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" размещалась с согласия правительства России. Решение об этом было принято консенсусом всех 57 государств-участников ОБСЕ.
- Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске.
- Ранее мы сообщали, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, кто заменит Кравчука в ТКГ, если он не успеет выздороветь.