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Россия подала на Украину в Европейский суд: на что жалуется агрессор

22 июля, 11:40

Сергей Мартынец

Оккупанты обвинили Украину во всем, что сами натворили на Донбассе, но пытаются переложить вину на Киев

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, в которой цинично сетует на якобы нарушение украинскими властями прав человека, в частности в отношении россиян. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Жалоба подана на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву, десять пунктов:

В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить блокировку водоснабжения Крыма, разрешить российскому нацменьшинству обучение на родном языке, отменить запрет на вещание русскоязычных телеканалов и возобновить доступ к российским сайтам.

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Напомним, 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. Однако РФ отказалась выполнять требование ЕСПЧ.

Спустя несколько дней Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России.

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Источник: Сегодня

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