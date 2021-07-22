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Росія подала на Україну в Європейський суд: на що скаржиться агресор

22 липня, 11:40

Сергій Мартинець

Окупанти звинуватили Україну в усьому, що самі накоїли на Донбасі, але намагаються перекласти провину на Київ

Росія звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою проти України, в якій цинічно нарікає на нібито порушення українською владою прав людини, зокрема стосовно росіян. Про це повідомляє Генеральна прокуратура РФ.

Скарга подана на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. У списку претензій, які Москва висуває до Києва, десять пунктів:

У скарзі заявлено клопотання про застосування ЄСПЛ забезпечувальних заходів відповідно до правила 39 Регламенту, що зобов'язують Україну негайно припинити блокування водопостачання Криму, дозволити російській нацменшині навчання на рідній мові, скасувати заборону на мовлення російськомовних телеканалів і відновити доступ до російських сайтів.

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Нагадаємо, 17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. Однак РФ відмовилася виконувати вимогу ЄСПЛ.

Через кілька днів Україна подала в ЄСПЛ новий позов проти Росії.

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Джерело: Сьогодні

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