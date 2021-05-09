Россия попыталась сорвать военные учения Украины и США в Черном море (фото)

В Госпогранслужбе заявили о дерзком нарушении норм международного права. Украинские и американские корабли остаются в море

/ Фото: dpsu.gov.ua

Российские корабли в Черном море препятствовали совместным морским учениям Украины и США. Суда РФ постоянно отслеживали и сопровождали украинские и американские корабли. В частности, на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ проекта "Охотник". Также присутствовал еще один корабль флота РФ. Сейчас украинский корабль морской охраны "Григорий Куропятников" и американский корабль Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Произошедшее там назвали дерзким нарушении норм международного морского права.

/ Фото: dpsu.gov.ua

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей", - говорится в сообщении.

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Программа маневров кораблей Украины и США была отработана, несмотря на российское вмешательство и четырехбалльный шторм.

/ Фото: dpsu.gov.ua

"По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины... отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Элементы общего маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, почти не пришлось имитировать", - отметили пограничники.

Напомним, ранее украинская армия провела учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз в Херсонской области тренировались экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU