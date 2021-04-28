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Украина развернула под Крымом тактические ракеты "Точка-У" (видео)

28 апреля, 10:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой в районе Крыма и на море – ВСУ держат наготове мощное оружие

Украинская армия снова провела учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз в Херсонской области тренировались экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У".

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Об это сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

По легенде учений, наши военные атаковали места погрузки на корабли и вертолеты десанта условного противника.

"Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", – отметил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

После осуществления пусков ракетчики отработали быструю смену огневых позиций, а потом под прикрытием дымовой завесы скрыто отправились в районы сосредоточения.

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Генерал рассказал, что эти подразделения несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с временно оккупированным Крымом.

"Наша разведка постоянно и пристально следит за обстановкой, а подразделения постоянно улучшают обучаемость личного состава", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 апреля президент Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма. Он осмотрел окопы и блиндажи, пообщался с военными.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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