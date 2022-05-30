Россия вводит на своей территории новые способы геноцида украинцев

Россияне активно устраивают "фильтрацию" украинцам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россияне устроили фильтрационные лагеря на своей территории для украинцев, которые были насильно увезены в РФ и пытаются оттуда убежать. Это происходит у границы с Эстонией, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он советует людям искать другие пути побега из страны-агрессора.

"Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денаZификации". Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины. Поступили первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России в районе пунктов перехода государственной границы России с Эстонией. Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и относительно которых имеют данные, что они получили статус убежища от войны, доставляют их в такой фильтрационный лагерь", — написал он.

По словам Андрющенко, там с украинцами обращаются ужаснее, чем на оккупированных территориях Донецкой области.

Реклама

"Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели назад, рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты. Поэтому мариупольцы, пытающиеся сбежать из России, будьте бдительны. Ищите другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию. Террор против украинцев на марше", — заявил он

Также советник мэра Мариуполя сообщил, что за минувшие сутки в фильтрационный лагерь в селе Безименное Новоазовского района доставлено 253 человека, в том числе 33 ребенка. Из Безыменного в российский Таганрог депортировано 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.

"Фильтрация" в Мариуполе

Ранее стало известно, что оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. Он расположен в помещении "Метро". Особый цинизм от оккупантов проявляется в том, что гуманитарную помощь и фильтрационный штаб разместили в одном месте. Фильтрацию вместе с ФСБ снова осуществляют оккупанты из рядов "государственных волонтеров".

Раньше мы писали: