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Российская армия понесла огромные потери в Украине, погибли 17 тысяч солдат

28 марта, 10:35
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, данные уточняются

РФ несет огромные потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 000 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 694 бронированных машин оккупантов и много другой техники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 составили примерно:

  • личного состава – около 17 000 человек,
  • танков ‒ 586 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 694 ед,
  • артиллерийских систем – 302 ед,
  • РСЗО – 95 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 123 ед,
  • вертолетов – 127 ед,
  • автомобильной техники – 1 150 ед,
  • корабли/катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.
  • Специальная техника – ​​21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери армии РФ. Фото: ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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