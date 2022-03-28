Российская армия понесла огромные потери в Украине, погибли 17 тысяч солдат

РФ несет огромные потери на территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 17 000 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 694 бронированных машин оккупантов и много другой техники.
Об этом на своей странице в Facebook сообщают ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 составили примерно:
- личного состава – около 17 000 человек,
- танков ‒ 586 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 694 ед,
- артиллерийских систем – 302 ед,
- РСЗО – 95 ед,
- средств ПВО – 54 ед,
- самолетов – 123 ед,
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники – 1 150 ед,
- корабли/катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66.
- Специальная техника – 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери армии РФ. Фото: ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ
Военные преступления РФ в Украине
- На временно оккупированных территориях Херсонской области враг прибегает к террору местного населения.
- В начале марта во время оккупации села Богдановка в Броварском районе военнослужащий РФ застрелил хозяина дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого.