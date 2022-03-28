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Російська армія зазнала величезних втрат в Україні, загинули 17 тисяч солдатів

28 березня, 10:35
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, дані уточнюються

РФ зазнає величезних втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 000 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 694 броньовані машини окупантів та багато іншої техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.03 склали приблизно:

  • особового складу – близько 17 000 осіб,
  • танків ‒ 586 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 694 од.,
  • артилерійських систем – 302 од.,
  • РСЗВ – 95 од.,
  • засобів ППО – 54 од.,
  • літаків – 123 од.,
  • вертольотів – 127 од.,
  • автомобільної техніки – 1 150 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66.
  • Спеціальна техніка – 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрата армії РФ. Фото: ВСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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