Російська армія зазнала величезних втрат в Україні, загинули 17 тисяч солдатів

РФ зазнає величезних втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 000 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 694 броньовані машини окупантів та багато іншої техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.

Реклама

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.03 склали приблизно:

особового складу – близько 17 000 осіб,

танків ‒ 586 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1 694 од.,

артилерійських систем – 302 од.,

РСЗВ – 95 од.,

засобів ППО – 54 од.,

літаків – 123 од.,

вертольотів – 127 од.,

автомобільної техніки – 1 150 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66.

Спеціальна техніка – 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрата армії РФ. Фото: ВСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Реклама

Військові злочини РФ в Україні

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення.

На початку березня під час окупації села Богданівка у Броварському районі військовослужбовець РФ застрелив господаря будинку, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого.

Раніше ми писали: