Російська армія зазнала величезних втрат в Україні, загинули 17 тисяч солдатів

РФ зазнає величезних втрат на території України / Фото: Колаж: Сьогодні
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 000 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 694 броньовані машини окупантів та багато іншої техніки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.03 склали приблизно:
- особового складу – близько 17 000 осіб,
- танків ‒ 586 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1 694 од.,
- артилерійських систем – 302 од.,
- РСЗВ – 95 од.,
- засобів ППО – 54 од.,
- літаків – 123 од.,
- вертольотів – 127 од.,
- автомобільної техніки – 1 150 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66.
- Спеціальна техніка – 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрата армії РФ. Фото: ВСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Військові злочини РФ в Україні
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення.
- На початку березня під час окупації села Богданівка у Броварському районі військовослужбовець РФ застрелив господаря будинку, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив наругу над 34-річною дружиною вбитого.