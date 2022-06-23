Российские оккупанты ищут диверсантов на Запорожской АЭС. Что пишут западные СМИ

Российские военные задерживают рабочих ЗАЭС и подвергают их жестоким допросам. Фото: коллаж "Сегодня"
Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают закупки Индией российской нефти, обстрел оккупантами американских зерновых терминалов и допросы сотрудников Запорожской АЭС.
Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.
Российские войска обстреляли американские зерновые терминалы в Николаеве
Американская газета The Wall Street Journal пишет, что 22 июня российские войска обстреляли по меньшей мере два крупных североамериканских зерновых терминала в украинском порту в Николаеве. Как утверждают правительства Украины и Запада, Россия пытается ухудшить способность Украины экспортировать продовольствие.
Европа планирует возрождать угольные электростанции из-за прекращения поставок российского газа
Издание The Washington Post сообщает, что газовый шантаж России может вынудить Европу вернуться к углю. Австрия, Германия, Италия и Нидерланды на этой неделе объявили о планах подготовиться к возрождению старых угольных электростанций, поскольку поставки газа сокращаются. Данные меры вызвало сокращение Москвой потока природного газа в несколько европейских стран, включая Италию и Словакию.
Дефолт в России может наступить в ближайшее время
Информагентство Bloomberg пишет, что Россия сталкивается с очередным испытанием по выплате облигаций, и осталось всего несколько дней до того, как может наступить дефолт. Переводы процентов на общую сумму почти 400 миллионов долларов уплачиваются в четверг и пятницу.
Индия импортирует российскую нефть
Международное агентство новостей Reuters информирует, что Индия предоставляет сертификат безопасности для десятков судов, управляемых дочерней компанией российской судоходной группы "Совкомфлот" в Дубае, позволяющей экспортировать нефть в Индию. Полного эмбарго на российскую нефть требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз, Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.
Оккупанты устроили допрос сотрудников ЗАЭС
Газета The New York Times пишет, что российские военные, контролирующие Запорожскую атомную электростанцию в Украине, задерживают рабочих и подвергают их жестоким допросам в поисках возможных диверсантов. Станция с 11 000 работников является стратегически важным объектом и усложняет украинское контрнаступление с возвращением территории.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию на военную базу. В частности, там размещены военные и тяжелая техника – грузовики, танки и БМП.
Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что российские военные ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС – там сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции.