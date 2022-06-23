Російські окупанти шукають диверсантів на Запорізькій АЕС. Що пишуть західні ЗМІ

Російські військові затримують робітників ЗАЕС і піддають їх жорстоким допитам. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють закупівлі Індією російської нафти, обстріл окупантами американських зернових терміналів та допити співробітників Запорізької АЕС.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Російські війська обстріляли американські зернові термінали у Миколаєві

Американська газета The Wall Street Journal пише, що 22 червня російські війська обстріляли щонайменше два великі північноамериканські зернові термінали в українському порту у Миколаєві. Як стверджують уряди України та Заходу, Росія намагається погіршити здатність України експортувати продовольство.

Європа планує відроджувати вугільні електростанції через припинення постачання російського газу

Видання The Washington Post повідомляє, що газовий шантаж Росії може змусити Європу повернутися до вугілля. Австрія, Німеччина, Італія та Нідерланди цього тижня оголосили про плани підготуватися до відродження старих вугільних електростанцій, оскільки постачання газу скорочується. Ці заходи викликало скорочення Москвою потоку природного газу в кілька європейських країн, включаючи Італію та Словаччину.

Дефолт у Росії може настати найближчим часом

Інформагентство Bloomberg пише, що Росія стикається з черговим випробуванням з виплати облігацій, і залишилося лише кілька днів до того, як може настати дефолт. Перекази відсотків на загальну суму майже 400 мільйонів доларів сплачуються у четвер та п'ятницю.

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Індія імпортує російську нафту

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що Індія надає сертифікат безпеки для десятків суден, керованих дочірньою компанією російської судноплавної групи "Совкомфлот" у Дубаї, що дозволяє експортувати нафту до Індії. Повного ембарго на російську нафту вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз, Укренерго у проєкті #StopBloodyEnergy.

Окупанти влаштували допит співробітників ЗАЕС

Газета The New York Times пише, що російські військові, які контролюють Запорізьку атомну електростанцію в Україні, затримують робітників і піддають їх жорстоким допитам у пошуках можливих диверсантів. Станція з 11 000 працівників є стратегічно важливим об'єктом та ускладнює український контрнаступ з поверненням території.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. Зокрема, там розміщені військові та важка технік – вантажівки, танки та БМП.

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Також у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що російські військові ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС – там склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції.