Главе Укрэксимбанка Мецгеру вручили подозрение за нападение на журналистов

Руководству банка вручили подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководству Укрэксимбанка, в том числе и Евгению Мецгеру, вручили уведомление о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем". Также его получило еще одно должностное лицо.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины.

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Подробности вручения о подозрении

Утром 7 октября правоохранители вручили подозрение двум должностным лицам банка.

Кроме того, дознаватели вместе с процессуальными руководителями изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео, опубликованное журналистами, и причастность других лиц.

Евгений Мецгер не поскупился на пиарщиков, а с журналистами все равно не очень получается. Коллаж "Сегодня"

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Реакция Мецгера

Информацию о вручении подозрения подтвердил сам Евгений Мецгер.

"Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – написал Мецгер.

Он добавил, что готов в полном объеме сотрудничать со следствием.

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"Глубоко убежден, что свобода слова – это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", – отметил Мецгер.

Мецгеру дали документ. Фото: Facebook/Евгений Мецгер

С чего начался скандал

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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