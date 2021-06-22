"Кацапы", война, женщины, оружие. О чем писал Горький Лук

Сегодня на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с писателем, блогером и военным парамедиком Святославом Носовым, который умер 19 июня от последствий COVID-19.

Под псевдонимом Горький Лук Святослав Носов (в сети также упоминаются фамилии Волков и Степкин) выпустил несколько книг: "сборник лекций по кацаповедению" "Ноука от Горького Лука", сборник рассказов "Ангелы на песке" и сказок под названием "Горькие сказки". Кроме того, сейчас готовится к печати книга блогера, написанная по результатам его исследований для общественных организаций, занимающихся торговлей людьми.

Кроме того, Носов активно вел несколько блогов сразу на нескольких площадках – в "Живом Журнале" и Facebook. Щедро используя ненормативную лексику, в блогах он высмеивал политику России в отношении Украины. Собственно, записи в соцсетях и становились основой будущих книг.

"Сегодня" подобрали для вас наиболее типичные цитаты из постов Горького Лука – преимущественно о политике, работе военного парамедика, фронтовом братстве, женщинах, оружии.

Горький Лук (псевдоним Вячеслава Носова). Фото: Facebook

Нация убийц и творцов

"Я искренне верю в талант нашего народа. Для него нет ничего невозможного. Я провел четыре ротации на "нуле", мои братики умели кроме как стрелять и чинить машины, еще и рисовать, зашивать или ох*ительно готовить.

Не умеешь, две недели наблюдения – и ты уже врубился. Два месяца – и ты спец. Это отличие украинца. Быстрое и плотное усваивание навыка и творческое его развитие. Украинцы в этом смысле похожи на котов. Те тоже сидят, смотрят, свесив голову набок, а потом цап.

Украинский солдат заботливый муж и нежный отец. Но в плен может и не брать. А ночью он будет писать стихи или лепить из пластилина. Мы не пропадем. Мы нация убийц и творцов. Бесконечно добрых к своим и беспощадных к чужим".

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Об оружии

"Я боевой медик и прекрасно представляю, что пуля может сделать с телом. Но живу в стране, где оружие не стоит почти ни*уя, а лицензия триста баксов. При этом я один из самых безопасных людей. Почему? Потому что понимаю итоги".

Фото: скан

ПТСР

"Собственно, это не болезнь, а образ жизни. Заключающийся в минимуме времени от получения приказа или принятия решения до перехода к действию. Не тратя время на обсуждение или рефлексию.

На гражданке так не бывает. Всегда есть время передумать или даже поспорить с начальством. В армейке это немыслимо. Получил прямой приказ – исполняй. Не получил, нарезай сам задачи. Потом такой человек попадает обратно в гражданское общество, где в порядке вещей две недели вкручивать лампочку. Ну и пугает окружающих. А они пугают его".

Об армейских друзьях

"Храпят. Пердят. За*бывают. Берут без спроса твои резиновые сапоги и теребят твой блок сигарет. На "с добрым утром" отвечают пошел на*уй.

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Но на гражданке они подвезут оксиген, концентратор и медсестру с капельницей, а если надо, застелят диван, чтобы ты пару недель перекантовался у них дома. И не дай боже ты три дня по обоим номерам не берешь трубку. Приедут и выбьют дверь. Может, ты помер?

Ты даешь им в долг не ожидая возврата. Они дают тебе. Заболел? Сейчас подъедут. Я так ПЦР сделал.

Когда звонят, и я слышу вместо имени позывной, мне становится легче. И ты пугаешься, когда вместо братика трубку берет его жена. Да все в порядке, он в ванной. Что передать? Чтоб он сдох. Я чуть инфаркт не получил.

Армейская дружба как чёрно белый снимок. Она медленно проявляется в в растворе и намертво закрепляется в фиксаже гражданки. В конце концов я тоже храпел, пердел и посылал на*уй. И за*бал не одного".

Фото: скан

Национальность и родной язык

"Часто упрекают меня в русском языке, и предлагают перейти на родной. И вообще, родной язык тот, на котором ты впервые заговорил



Но в моем случае это облом. Я родился в семье глухонемых, и первым родным языком стали дактиль и джестуно. То есть по национальности получается, я глухонемой.



Семиотика усваивалась мгновенно, нет ручек, нет яблочка. Хочешь пить – покажи пальцами. Или джестуно, где миллион иероглифов. Пить, допустим, несложно выучить, а если ты хочешь горячий пирожок с вишней или свежий красный цветок? Шо, проблемы, бл*ть?



Знаковая система усваивалась по той же схеме, в три года я читал, в пять писал, в семь Стругацкие. Сестра тот же путь прошла. Кстати, она диктор-переводчик "Прямого канала".

Вот моя нация. Глухонемая. Учите языки. Особенно сложные".

Фото: gorky-look.livejournal.com

О женщинах

"Один из мощнейших мотиваторов для солдата – это женщина. И это не вчера придумано, а еще от кроманьонцев идет.

Самые крепкие пары – армейские, но не всем так везет. Девчонок там быстро расхватывают. А у тебя подруга в Галичине. И телефон ни*уя не звонит. Связи нет.

Девочки, вы – наш второй фронт. Ваша верность – наша сила. Самое большое счастье на земле, когда ты небритый вываливаешься в камуфле и с баулом из вагона, и тебя обнимает твоя женщина.

Это круче секса. Секс потом, после разгрузки, борща и ванны. Да и то слабое подобие".

Напомним, что в Донецкой области будут судить бывшего командира одного из отделений батальона специального назначения Нацгвардии. Его обвиняют в пытках и похищении волонтера.