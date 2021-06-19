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Умер известный украинский блогер Gorky Look

19 июня 2021 21:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Киеве умер известный украинский блогер Gorky Look, настоящее имя которого Святослав Волков.

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О смерти сообщил в соцсетях волонтер Ник Будерацкий.

"Сегодня не стало Святослава Волкова.. отказали почки", – написал он.

Святослав Волков – известный блогер, поэт и фронтовой парамедик. С 2014 года вел русскоязычный сатирический блог.

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Что еще известно о нем:

  • родился в Киеве;
  • получил филологическое образование;
  • работал на разных должностях – от учителя, фельдшера до руководителя предприятия.
  • был военным медиком.
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