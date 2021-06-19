У Києві помер відомий український блогер Gorky Look, справжнє ім'я якого Святослав Волков.

Реклама

Про смерть повідомив в соцмережах волонтер Нік Будерацький.

"Сьогодні не стало Святослава Волкова .. відмовили нирки", – написав він.

Святослав Волков – відомий блогер, поет і фронтовий парамедік. З 2014 року вів російськомовний сатиричний блог.

Що ще відомо про нього:

народився в Києві;

здобув філологічну освіту;

працював на різних посадах – від учителя, фельдшера до керівника підприємства;

був військовим медиком.

Також напередодні в Ризі помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної COVID-19, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Популярність письменникові принесли книги "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці", "Сантехнік з пилу і з жаром" і "Повний сантехнік". Крім того, він був співавтором сценарію до фільму "Джентльмени, удачі!" 2012 року.