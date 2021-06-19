Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини України

Помер відомий український блогер Gorky Look

19 червня 2021 21:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Святослав Волков, відомий як Gorky Look, – відомий блогер, поет і фронтовий парамедік

У Києві помер відомий український блогер Gorky Look, справжнє ім'я якого Святослав Волков.

Реклама

Про смерть повідомив в соцмережах волонтер Нік Будерацький.

"Сьогодні не стало Святослава Волкова .. відмовили нирки", – написав він.

Святослав Волков – відомий блогер, поет і фронтовий парамедік. З 2014 року вів російськомовний сатиричний блог.

Реклама

Не пропусти!
Іспанія – Польща: онлайн-трансляція матчу Євро-2020
Іспанія vs Польща на Євро-2020

Що ще відомо про нього:

  • народився в Києві;
  • здобув філологічну освіту;
  • працював на різних посадах – від учителя, фельдшера до керівника підприємства;
  • був військовим медиком.

Також напередодні в Ризі помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної COVID-19, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Популярність письменникові принесли книги "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці", "Сантехнік з пилу і з жаром" і "Повний сантехнік". Крім того, він був співавтором сценарію до фільму "Джентльмени, удачі!" 2012 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяютьЕкономіка
Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в Криму
Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в КримуКрим
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в Україні
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в УкраїніЕкономіка
Євро в Україні впав на 10-місячне дно, долар подорожчав: курс валют НБУ
Євро в Україні впав на 10-місячне дно, долар подорожчав: курс валют НБУФінанси
Зеленський підвищує зарплату медикам: скільки отримуватимуть лікарі
Зеленський підвищує зарплату медикам: скільки отримуватимуть лікаріВлада
В Україну йде справжня літня спека: коли чекати до +33 і яка погода на Трійцю
В Україну йде справжня літня спека: коли чекати до +33 і яка погода на ТрійцюУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти