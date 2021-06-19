У Києві помер відомий український блогер Gorky Look, справжнє ім'я якого Святослав Волков.
Про смерть повідомив в соцмережах волонтер Нік Будерацький.
"Сьогодні не стало Святослава Волкова .. відмовили нирки", – написав він.
Святослав Волков – відомий блогер, поет і фронтовий парамедік. З 2014 року вів російськомовний сатиричний блог.
Що ще відомо про нього:
- народився в Києві;
- здобув філологічну освіту;
- працював на різних посадах – від учителя, фельдшера до керівника підприємства;
- був військовим медиком.
Також напередодні в Ризі помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної COVID-19, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Популярність письменникові принесли книги "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці", "Сантехнік з пилу і з жаром" і "Повний сантехнік". Крім того, він був співавтором сценарію до фільму "Джентльмени, удачі!" 2012 року.