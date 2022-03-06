"Русский корабль, иди нах**": крымские татары потребовали от оккупантов убираться

В селе Чонгар на границе Херсонской области и Крыма крымские татары провели шествие против оккупации полуострова Россией.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом "Новини Збройних сил".

Люди вышли под звуки государственного гимна с украинскими, а также с крымскотатарскими флагами. Участники шествия скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Путин – х**ло", "Русский корабль, иди нах**".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление! Нужно идти на улицу! Выходите! Надо бороться! Каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Нужно выходить и гнать это зло из наших городов. С нашей земли. Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь просто невозможна. Только рабство. Только на коленях", – заявил президент.