"Переходите в наступление": Зеленский обратился к жителям оккупированных городов

Президент Украины Владимир Зелнский призвал жителей оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.
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Президент Украины Владимир Зелнский призвал жителей оккупированных российскими войсками территорий к борьбе с врагом.
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Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.Герої не вмирають!
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