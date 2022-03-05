"Переходьте у наступ": Зеленський звернувся до жителів окупованих міст

Президент України Володимир Зелнський закликав жителів окупованих російськими військами територій до боротьби з ворогом.
Доповнюється...
Президент України Володимир Зелнський закликав жителів окупованих російськими військами територій до боротьби з ворогом.
Доповнюється...
Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.Герої не вмирають!
Валюта
Ціна (грн)
Долар США ($)
29.25
Російський рубль (₽)
0.3645
Євро (€)
33.17