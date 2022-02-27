"Русский военный корабль иди на*уй!". Украинец записал песню-обращение к россиянам

Украинцы записали обращение к россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы обратились к россиянам в песне. В видео присутствуют кадры войны против Украины, а также легендарные слова украинских героев.

Видео в своем Instgram опубликовал Александр Сычек.

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"Вчера наткнулся на пост со стихом Александры Смилянской на Facebook. Я был невероятно сильно впечатлен и решил положить его на музло. Результат перед вами", – написал исполнитель Александр Сычек.

"Русский военный корабель, иди на*уй"

Остров Змеиный. Люди, даже перед лицом смерти готовы слать псов циничного путинского режима, вызывают восхищение и гордость.

"Через пару часов едем с пацанами готовить "коктейли молотовая". Вчера бутылки помогали собирать бездомные. Организовались сами. Ничто бы не могло сплотить нас сильнее. Мы никогда не будем прежними", – добавил Сычек.



Поддерживайте нашу страну, не сидите без дела: приобщайтесь к волонтерству, сдавайте кровь, вступайте в ряды территориальной обороны. Вся информация под видео.

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Как появилась легендарная фраза

Напомним, россияне требовали от украинских пограничников на острове Змеиный сдаться в плен.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар" , – заявили военные РФ.

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В ответ украинские пограничники сказали: "Русский военный корабль, иди на х**й!".

При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что военные защищали остров до последнего, и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

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