Оккупанты готовят прорыв на Киев, прикрываться будут детьми и женщинами – Геращенко

Советник главы МВД сообщил о новом военном преступлении России

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты собираются использовать жителей Бучи в качестве живого щита для прорыва на Киев.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Росфашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их живым щитом для прорыва на Киев! Путин – военный преступник!" – написал он.

Советник главы МВД добавил, что командиры дали оккупантам установку – "захватить Киев и физически уничтожить президента Украины Владимира Зеленского".

"Только после этого их обещают вернуть в Россию", – объяснил Геращенко.

Бои под Киевом

ВСУ 27 февраля нанесли артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

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В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.

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Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.

Кроме того, к северу от Киева противовоздушная оборона сбила два вертолета противника.