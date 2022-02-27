Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты готовят прорыв на Киев, прикрываться будут детьми и женщинами – Геращенко

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 февраля, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник главы МВД сообщил о новом военном преступлении России
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты собираются использовать жителей Бучи в качестве живого щита для прорыва на Киев.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Реклама

"Росфашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их живым щитом для прорыва на Киев! Путин – военный преступник!" – написал он.

Советник главы МВД добавил, что командиры дали оккупантам установку – "захватить Киев и физически уничтожить президента Украины Владимира Зеленского".

"Только после этого их обещают вернуть в Россию", – объяснил Геращенко.

Бои под Киевом

ВСУ 27 февраля нанесли артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

Реклама

В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.

Реклама

Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.

Кроме того, к северу от Киева противовоздушная оборона сбила два вертолета противника.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день четвертый. Взрывы в Харькове и Киеве, новые санкции для РФ и Starlink – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
27 февраля. Элизабет Роузмонд Тейлор. Ровно 90 лет назад в этот день родилась первая актриса, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять