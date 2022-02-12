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Рябчуку "нарисовали" статью с пожизненным? Адвокаты объяснили, зачем

Инна Собора
12 февраля, 13:15
После задержания нацгвардейца обвинили в преступлении по статье, которая предусматривает пожизненное заключение

Адвокаты считают, что с Артемия Рябчука выбивают признание. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Дмитрий Павличенко объяснил, почему нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял пять человек в Днепре, "нарисовали" статью 115 Криминального кодекса Украины с возможным пожизненным заключением.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 12 февраля.

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По его словам, это делают, чтобы иметь возможность сотрудничать со следствием – ему могут предложить уменьшить срок за подписание документов.

"На первом этапе они действуют так, чтобы человек сознался, чтобы себе развязать руки. Далее прокурор бежит в суд, чтобы избрать меру пресечения и изолировать человека. Когда человек изолирован, с ним можно делать все, что угодно", – рассказал адвокат.

По его словам, когда человек изолирован, с ним можно делать все, что угодно. То есть проводить все необходимые следственные действия.

"Почему же они такую статью нарисовали? 115-ю. Это высшая мера, то есть пожизненное заключение. Ему предлагают, вот тебе ПЖ, но мы тебе даем 15 лет или "десяточку", но ты подпишешь необходимые документы", – объяснил адвокат.

Что известно о стрельбе

  • Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Впоследствии стало известно, что стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.

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