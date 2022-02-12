Рябчуку "нарисовали" статью с пожизненным? Адвокаты объяснили, зачем

Адвокаты считают, что с Артемия Рябчука выбивают признание. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Дмитрий Павличенко объяснил, почему нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял пять человек в Днепре, "нарисовали" статью 115 Криминального кодекса Украины с возможным пожизненным заключением.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 12 февраля.

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По его словам, это делают, чтобы иметь возможность сотрудничать со следствием – ему могут предложить уменьшить срок за подписание документов.

"На первом этапе они действуют так, чтобы человек сознался, чтобы себе развязать руки. Далее прокурор бежит в суд, чтобы избрать меру пресечения и изолировать человека. Когда человек изолирован, с ним можно делать все, что угодно", – рассказал адвокат.

По его словам, когда человек изолирован, с ним можно делать все, что угодно. То есть проводить все необходимые следственные действия.

"Почему же они такую статью нарисовали? 115-ю. Это высшая мера, то есть пожизненное заключение. Ему предлагают, вот тебе ПЖ, но мы тебе даем 15 лет или "десяточку", но ты подпишешь необходимые документы", – объяснил адвокат.

Что известно о стрельбе

Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Впоследствии стало известно, что стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.

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