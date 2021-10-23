С 26 октября Ровенская и Николаевская области перейдут в красную зону

Еще две области перейдут в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня
Ровенская и Николаевская области перейдут в красную зону карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей.
Также применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.