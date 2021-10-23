За сутки в Украине обнаружили больше 23 тыс. COVID-больных: где больше всего

За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1777, медработников – 438).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки госпитализированы 5 362 человека. За сутки в Украине умерли 483 человека, а выздоровели 8 330 человек.
За все время пандемии в Украине:
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- заболели – 2 748 614 человек;
- выздоровели – 2 369 695 человек;
- летальных случаев – 63 486;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1221 случай;
- Винницкая область – 428 случаев;
- Волынская область – 517 случаев;
- Днепропетровская область – 1832 случая;
- Донецкая область – 1230 случаев;
- Житомирская область – 1145 случаев;
- Закарпатская область – 350 случаев;
- Запорожская область – 1136 случаев;
- Ивано-Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 975 случаев;
- Кировоградская область – 157 случаев;
- Луганская область – 652 случая;
- Львовская область – 1754 случая;
- Николаевская область – 483 случая;
- Одесская область – 1499 случаев;
- Полтавская область – 1094 случая;
- Ровенская область – 946 случаев;
- Сумская область – 1085 случаев;
- Тернопольская область – 557 случаев;
- Харьковская область – 1409 случаев;
- Херсонская область – 956 случаев;
- Хмельницкая область – 1075 случаев;
- Черкасская область – 683 случая;
- Черновицкая область – 576 случаев;
- Черниговская область – 831 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация в Украине
- В Украине растет количество желающих вакцинироваться. За сутки 19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу 8 901 207 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое людей получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.
- Новый антирекорд коронавируса был установлен 19 октября — 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом. В те же сутки от болезни умерли 495 украинцев. Наибольшее количество заболевших фиксировали в областях, которые находятся в красной зоне.
- Минздрав показал кадры из COVID-больниц, которые пугают. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, невакцинированные от коронавируса граждане имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.
- В некоторых областях COVID-больницы заполнены полностью. Людей, у которых подтвердили болезнь, не принимают в медучреждения из-за переполненных COVID-отделений.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 20 октября в Украине в оранжевой зоне находятся 14 областей и Киев. В красной и желтой зоне карантина – по пять областей.
- Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.