Саакашвили судится с пограничниками за выдворение в Польшу: онлайн-трансляция

Три года назад политика выволокли прямо из ресторана в центре Киева и увезли прямиком в аэропорт, где посадили на самолет до Варшавы

Саакашвили мстит за свое выдворение из Украины в 2018 году / Фото: Getty Images

Сегодня в Бориспольском суде рассматривается дело о незаконной депортации Михеила Саакашвили в Польшу. Глава Исполнительного комитета реформ судится с пограничниками. Из зала суда трансляцию ведет корреспондент "Сегодня".

Саакашвили в суде. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Речь идет о скандальной истории, которая произошла в феврале 2018 года – тогда в центре Киева был задержан экс-глава Одесской области Саакашвили – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

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В мае 2019 года, перед парламентскими выборами, стало известно о возвращении Саакашвили в Украину. Его партия была зарегистрирована для участия в избирательной гонке в Верховную Раду, но не прошла.

В декабре 2019-го Саакашвили обжаловал в суде законность его выдворения в Польшу, и Верховный суд признал эту реадмиссию законной.

А в феврале 2020 года бывшим начальникам двух подразделений пограничной службы Украины сообщили о подозрении в превышении полномочий при задержании и депортации Саакашвили.