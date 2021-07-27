Саакашвілі судиться з прикордонниками через видворення до Польщі: відео з першого засідання

Три роки тому політика виволокли прямо з ресторану в центрі Києва і відвезли прямісінько в аеропорт, де посадили на літак до Варшави

Саакашвілі мстить за своє видворення з України у 2018 році / Фото: Getty Images

Сьогодні у Бориспільському суді розглядалася справа про незаконну депортацію Міхеїла Саакашвілі у Польщу, однак засідання було перенесене на кінець серпня. Очільние Виконавчого комітету реформ судиться з прикордонниками. Із залу суду трансляцію вів кореспондент "Сьогодні".

Судове засідання довго не тривало. О 15:00 воно завершилося через те, що не приїхав другий з обвинувачених генерал Піменов (був лише генерал Владислав Побережник). Суддя прийняв рішення перенести засідання на 31 серпня.

Саакашвілі у суді. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Йдеться про скандальну історію, яка сталася у лютому 2018 року – тоді у центрі Києва був затриманий ексголова Одеської області Саакашвілі - за ним приїхали три "буси". Пізніше стало відомо, що політика затримали співробітники Прикордонної служби за дорученням Міграційної служби. Після затримання його відразу повезли до аеропорту і відправили літаком до Варшави (Польща).

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У травні 2019 року, перед парламентськими виборами, стало відомо про повернення Саакашвілі в Україну. Його партія була зареєстрована для участі у виборчих перегонах до Верховної Ради, але не пройшла.

У грудні 2019-го Саакашвілі оскаржив в суді законність його видворення у Польщу, і Верховний суд визнав цю реадмісію законною.

А у лютому 2020 року колишнім начальникам двох підрозділів прикордонної служби України повідомили про підозру у перевищенні повноважень при затриманні і депортації Саакашвілі.