Саботаж России, инфляция и святая дезинфекция – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Храм Христа Спасителя в Москве "охраняет" дезинфектор, а нардепу Трухину пришлось самостоятельно отбиваться от журналистов / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости вторника, 7 сентября.

Зона свободной торговли с США

Украинцы живо отнеслись к заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о предложении нашей страны создать зону свободной торговли с США. Оказывается, это предложил американцам в ходе своего визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский.

Например, пользователь Сергей Балабай поинтересовался, чем же мы собираемся торговать с Америкой.

Саботаж России

Следят пользователи соцсетей и за отказом России продолжить мандат ОБСЕ на мониторинг российских пограничных пунктов с Донецкой областью. Сегодня министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Москва своим отказом продлить мандат пограничной миссии ОБСЕ в пунктах пропуска на границе Украины и России на Донбассе "Гуково" и "Донецк" саботирует Минские соглашения.

"От ОБСЕ толку никакого. Они нифига не фиксируют или просто не хотят этого делать. Сидят на пункте пропуска, а почему не мониторят всю границу по лесам, наблюдают в зоне боевых действий днем, а ночью серут в штаны, чтоб понаблюдать", – дал свою оценку работе международных наблюдателей пользователь Анатолий Зачинский.

Инфляция не отступает

Мало кого оставляет равнодушным тема цен и инфляции. Сегодня украинцы возмущались по поводу новых данных Минагрополитики, что, например, стоимость сахара выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%.

"А интересно было бы услышать, изменилась ли цена на полвареника?", – резюмировал пользователь Павел Павлов.

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"А что подешевело? Почему вечно унылые статьи "что подорожало"?", – так прокомментировал новую статистику Вадим Ильенко.

Святая дезинфекция

Обсудили пользователи соцсетей наблюдение журналиста, что у алтаря Храма Христа Спасителя в Москве (Россия), где в свое время боролись с коронавирусом с помощью крестных ходов, установлен специальный прибор, который дезинфицирует воздух.

Прибор "Дезар" обнаружили в алтаре. Фото: facebook.com/saken.aymurzaev

"На бога надейся, а ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор дезинфектор системы Дезар – не плошай..!)", – написал под постом автора Владислав Ларионов.

ДТП нардепа

Живой интерес у журналистов в Верховной Раде, а у пользователей в соцсетях вызвало появление и заявление участника резонансного ДТП на Броварском шоссе народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. На камеры нардепу пришлось отвечать, был ли он за рулем машины, которая врезалась в авто с судьями Украинской ассоциации футбола.

"Так что, он подал заявление на снятие с себя депутатских полномочий?", – интересуется Олег Гапоненко.