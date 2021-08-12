Впервые пронесут флаг и выстрелят сине-желтыми ракетами: что увидим нового на военном параде (видео)

Главной изюминкой предстоящего военного парада, приуроченного к 30-летнему юбилею независимости Украины, станет пронесение государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов. Кроме того, впервые примут участие служебные собаки, а также иностранная техника.

Другое главное отличие парада 2021 от предыдущих – министр обороны Украины Андрей Таран не будет приветствовать каждый пеший расчет в отдельности. Также министр не планирует совершать объезд пеших рассчетов. Об этом сайту "Сегодня" сообщил сам глава Минобороны Андрей Таран.

"В какую сумму обойдется парад – это подсчитать сложно. Подсчитаем после его проведения",- сказал министр обороны в комментарии "Сегодня".

В параде примут свыше 5 тыс. человек личного состава Вооруженных Сил Украины, которые сформируют 36 пеших колонн. Все они будут вооружены 400 единицами огнестрельного оружия.

Пока они будут маршировать по Крещатику и площади Независимости в сопровождении моторизированной колонны, в небе над ними обещают пролет порядка сотни самолетов и вертолетов, включая боевые самолеты, которые выпустят сигнальные ракеты цветов государственного флага. Их пролет станет финальным аккордом парада.

Кроме того, планируется артиллерийский салют с Труханова острова.

Раньше на военные парады не было денег

Первый военный парад на День независимости прошел на столичном Крещатике только в 2008 году, в связи с 7-м юбилеем. А первый по-настоящему массовый парад проводился на 10-летие, когда по Крещатику прошла пешая колонна военнослужащих в составе 18 подразделений Вооруженных сил Украины (6530 человек), в том числе и группа в исторической форме Войска Запорожского.

Сейчас в это трудно поверить, но вместе с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой парад, в числе прочих лидеров иностранных держав, принимал президент РФ Владимир Путин.

В 2002 году День Независимости прошел в трауре из-за трагедии на Скниловском аэродроме. Напомним, тогда погибли 77 человек. А в 2005-2007 и в 2010-2013 гг. парады не проводились вообще – из соображений экономии. Взамен на Крещатике выступали военные оркестры.