Вперше пронесуть прапор і вистрілять синьо-жовтими ракетами: що побачимо нового на військовому параді (відео)

Головною родзинкою майбутнього військового параду, приуроченого до 30-річного ювілею незалежності України, стане пронесення державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів. Крім того, вперше візьмуть участь службові собаки, а також іноземна техніка.

Інша головна відмінність параду-2021 від попередніх – міністр оборони України Андрій Таран не буде вітати кожен піший розрахунок окремо. Також міністр не планує здійснювати об'їзд піших розрахунків. Про це сайту "Сьогодні" повідомив сам глава Міноборони Андрій Таран.

"У яку суму обійдеться парад – це підрахувати складно. Підрахуємо після його проведення", – сказав міністр оборони в коментарі "Сьогодні".

У параді візьмуть участь понад 5 тис. людей особового складу Збройних сил України, які сформують 36 піших колон. Всі вони будуть озброєні 400 одиницями вогнепальної зброї.

Поки вони будуть марширувати Хрещатиком і Майданом Незалежності в супроводі моторизованої колони, в небі над ними обіцяють проліт близько сотні літаків і вертольотів, включаючи бойові літаки, які випустять сигнальні ракети кольорів державного прапора. Їх проліт стане фінальним акордом параду.

Крім того, планується артилерійський салют з Труханового острова.

Раніше на військові паради не було грошей

Перший військовий парад на День Незалежності пройшов на столичному Хрещатику тільки у 1998 році в зв'язку з 7-м ювілеєм незалежності. А перший по-справжньому масовий парад проводився на 10-річчя, коли Хрещатиком пройшла піша колона військовослужбовців у складі 18 підрозділів Збройних сил України (6530 людей), у тому числі і група в історичній формі Війська Запорозького.

Зараз в це важко повірити, але разом з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою парад, серед інших лідерів іноземних держав, приймав президент РФ Володимир Путін.

У 2002 році День Незалежності пройшов у жалобі через трагедію на Скнилівському аеродромі. Нагадаємо, тоді загинули 77 людей. А в 2005-2007 і в 2010-2013 рр. паради не проводилися взагалі – з міркувань економії. Натомість на Хрещатику виступали військові оркестри.